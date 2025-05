La sfida al clima pazzo | Invasi già pieni d’acqua la siccità fa meno paura

Con gli invasi ormai pieni grazie alle abbondanti piogge, inizia la stagione calda nelle Marche, riducendo il timore della siccità. Tuttavia, la sfida climatica resta pressante, con crisi idriche che hanno messo alla prova la regione negli ultimi anni. Quello che si presenta è un equilibrio fragile, ma oggi le Marche sembrano pronte ad affrontare i mesi più torridi con maggiore sicurezza.

La stagione calda si avvicina, e con essa lo spauracchio (cronico) di siccità e crisi idriche che da decenni provocano disagi in diverse zone della regione. Ma a oggi le Marche sembrano preparate ad affrontare i mesi più torridi. Benedette piogge (e non solo): gli invasi gestiti dal Consorzio di bonifica delle Marche sono già tutti pieni d’acqua, mentre procedono di buona lena le manutenzioni del reticolo idrografico, affidate al Consorzio dopo l’alluvione del 2022. Restano da completare soltanto sette dei quaranta interventi di riparazione in somma urgenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sfida al clima pazzo: "Invasi già pieni d’acqua, la siccità fa meno paura"

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Il focus sui cinque bacini gestiti dal Consorzio di bonifica delle Marche "Collaudo ok per Comunanza, la diga sarà usata alla capacità massima" .

Clima pazzo, guardia alta. L’Olona sorvegliato speciale. Pronto il piano di emergenza

Riporta ilgiorno.it: L’Olona torna a far parlare di sé. Le abbondanti precipitazioni di questi giorni hanno provocato un netto innalzamento del livello del fiume. Una situazione sotto osservazione, anche se al ...