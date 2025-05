La prevenzione scende in piazza controlli gratuiti contro ictus e diabete

La prevenzione si fa strada nelle piazze con controlli gratuiti contro ictus e diabete. Promossa da Alice Ferrara, l'iniziativa invita a “Ascoltare il cuore per salvare il cervello”, offrendo screening e informazione con l’aiuto di neurologi e cardiologi. Un’occasione per sensibilizzare e prevenire queste gravi patologie, mettendo la salute al centro della comunità.

'Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello'. Torna anche quest'anno l'iniziativa, promossa da Alice Ferrara, che accende i riflettori sulla prevenzione dell'ictus cerebrale e del diabete attraverso controlli gratuiti e informazione, grazie alla collaborazione con neurologi e cardiologi.

