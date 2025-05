la nuova vita degli imballaggi lucart e fbca un modello virtuoso

La nuova vita degli imballaggi: Lucart e FBCA rappresentano un modello virtuoso di economia circolare. In un contesto europeo di discussione sul futuro degli imballaggi, l’innovativo impianto lucchese dimostra che la transizione è già realtà , sottolineando l’impegno dell’Italia, e di Lucca in particolare, verso un modello sostenibile e responsabile.

In un momento in cui l’Europa discute il nuovo Regolamento sugli imballaggi, l’Italia – e in particolare Lucca - dimostra che la transizione verso un’economia circolare non solo è possibile, ma è giĂ realtĂ . A testimoniarlo è l’impianto di Lucart, gruppo industriale leader nella produzione e nel recupero di carta che rappresenta un modello concreto di come i cartoni per bevande possano essere interamente riciclati e trasformati in nuovi prodotti utili, sostenibili e di alta qualitĂ . Una dimostrazione industriale reale di economia circolare applicata, che riduce l’uso di risorse non rinnovabili e supporta anche un modello produttivo a basse emissioni. 🔗Leggi su Lanazione.it