La moda impazzita e il flop di Chanel

Qualche mese fa, anche tra i clienti più affezionati del lusso, si sono sollevate proteste per l’aumento dei prezzi delle borse Chanel. La moda impazzita e il recente flop del marchio hanno suscitato discussioni sulla strategia e il senso di questo aumento, segnando un momento di crisi e riflessione nel mondo del lusso.

Qualche mese fa, anche tra i clienti abituali del lusso, si sollevarono proteste per l'aumento dei prezzi delle borse Chanel: il model.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Loro Piana sfida le scuole di moda, i vincitori del Knit Design Award 2025

Loro Piana sfida le scuole di moda con il Knit Design Award 2025, trasformando il lino in un tessuto invernale.

Milano, attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda: le vie con i divieti, le categorie escluse e le multe

Milano, 12 maggio 2025 – Inizia oggi la Ztl nel Quadrilatero della Moda, con un periodo di pre-esercizio delle telecamere della durata di due mesi.

