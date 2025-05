La mamma in lacrime | L’hanno portata via Non era mai successo che sparisse così

La mamma in lacrime, Maria Cristina, non riesce a credere a quanto accaduto: sua figlia Maria Denisa Adas, trentenne romena, è scomparsa nel nulla. Dopo anni di messaggi quotidiani, il silenzio improvviso del 16 maggio ha spezzato ogni speranza, lasciando la famiglia nel dolore e nell’incertezza. Una sparizione inusuale che solleva molte domande e preoccupazioni.

"Non era mai successo prima". Da anni, ogni sera, Maria Denisa Adas, trentenne romena, mandava un messaggio alla madre, Maria Cristina, Paun per dirle che stava bene. Venerdì scorso, il 16 maggio, il telefono ha taciuto. Da allora, Maria Cristina non ha più avuto notizie della figlia. "L'hanno presa, di sicuro è andata così", ripete con voce rotta la madre, arrivata ieri a Prato dopo essere stata convocata in procura dal procuratore Luca Tescaroli e dai carabinieri. Una frase che suona come una resa, ma anche come un'accusa.

