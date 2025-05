La famiglia dei record diventano nonni a 35 anni | I più giovani di Rimini

Viola Barbosu e Davis Zavatta, entrambi nati nel 1990, diventano i nonni più giovani di Rimini a soli 35 anni. Questa coppia straordinaria ha accolto la loro nipotina Celine, nata martedì alle 17.45, dimostrando come l’amore e la destino possano scrivere storie sorprendenti anche a un’età inattesa.

Rimini, 22 maggio 2025 - Viola Barbosu e Davis Zavatta ambiscono a strappare un primato: essere i nonni più giovani di Rimini. A soli 35 anni hanno abbracciato Celine, la nipotina, nata martedì alle 17.45 all’ospedale di Rimini. Una famiglia dei record composta dai due nonni classe 1990, poi dalla mamma della piccola Celine, Anna Zavatta, che ha 17 anni, e da suo marito 22enne Amin Marfi. Poi ci sono Nicolas e Gabriel, 7 e 12 anni, fratelli di mamma Anna. “Celine è ancora in ospedale, verrà dimessa domani, ma è in salute e questo è l’importante – dice nonno Davis Zavatta –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La famiglia dei record, diventano nonni a 35 anni: “I più giovani di Rimini”

