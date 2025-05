‘La Fagianata’ di Magrini | Ayuso superiore a Del Toro L’Italia rischia di rimanere a secco ma Ciccone…

Nell'ultimo episodio della “fagianata” di Magrini, la corsa si anima tra sorpassi e rimonta: Kooij si sblocca dopo un momento di difficoltà, mentre Van Aert e Van Uden mostrano grande virtuosismo. L’Italia rischia di restare a secco, ma Ciccone e altri corridori continuano a lottare. Una tappa ricca di suspense e colpi di scena, tra strategia e improvvise accelerazioni.

KOOIJ SI SBLOCCA. Kooij aveva perso il treno, a un certo punto ha dovuto rimontare quando ha tirato Affini e si era un po’ perso in gruppo come già era accaduto altre volte. Poi è stato bravissimo Van Aert a pilotarlo subito dopo la curva. Van Uden lo aveva anticipato, poi ha rimontato con facilità, sintomo che sta bene. PEDERSEN FA FATICA NEGLI ARRIVI A RANGHI COMPATTI. Pedersen ha qualcosa in meno rispetto ai velocisti puri. Anche oggi ha portato a casa punti pesanti per la maglia ciclamino. Con avversari come Groves e Kooij può puntare a un piazzamento, a meno che non trovi la condizione favorevole per vincere. 🔗Leggi su Oasport.it