La direttiva sulle case green è una dichiarazione di guerra

L'ingegnere Pietro Vicchio: «I diktat antiscientifici dell'Ue sono un salasso per l'economia italiana».

Fidanza difende le caldaie alternative nella direttiva Case green per il 2040

Carlo Fidanza difende le caldaie alternative nell'ambito della direttiva "Case Green" per il 2040. Durante un evento dedicato alle sfide della normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici, il capo delegazione di Fratelli d'Italia ha evidenziato l'importanza di soluzioni sostenibili per garantire un futuro energetico efficiente e rispettoso dell'ambiente.

Case Green, cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni

La direttiva europea “Case Green”, approvata il 12 marzo 2024, stabilisce nuovi standard per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Matteo Cimenti in Parlamento: caldaie a condensazione, pompe di calore e Case green

Durante un recente incontro al Parlamento europeo, Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, ha sottolineato l'importanza della neutralità tecnologica nelle soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento domestico, mettendo in luce il ruolo cruciale delle caldaie a condensazione, delle pompe di calore e delle case green nella transizione energetica.

Case Green, cosa stabilisce la direttiva dell’Unione Europea in vigore tra 5 anni

Secondo msn.com: Rigidità / Dal 2030 dovranno esserci solo edifici a zero emissioni, mentre la riqualificazione è obbligatoria per quelli esistenti. Stop ai sussidi per caldaie fossili e via libera a impianti solari ...

Direttiva Case Green: metà del patrimonio residenziale ancora energivoro ed obsoleto

Da infobuildenergia.it: L'obiettivo UE 2030 è raggiunto per metà. Per arrivare al taglio di emissioni di CO2 richiesto è necessario un investimento di 83,4 miliardi di euro.

Allarme per le case non vendibili

Secondo msn.com: La Direttiva Case Green ha orientato la direzione dell'Unione Europea verso un futuro decisamente più sostenibile, definendo alcune scadenze in merito alle classi energetiche che dovranno possedere gl ...