La denuncia di una figlia | Non bastano 2 pensioni per curare i genitori malati

Una figlia denuncia l'insostenibilità di curare i genitori malati con sole due pensioni. La signora Paola Laurenzi, di Lucca, scrive al presidente Giani, al ministro Schillaci e al Tribunale del malato, evidenziando le difficoltà di assistere una madre di 86 anni con Alzheimer, invalida al 100%. Un grido di dolore e bisogno di attenzione per una situazione ormai insostenibile.

Lucca, 22 maggio 2025 – Una lettera accorata che la signora Paola Laurenzi ha inviato al presidente Eugenio Giani, al Ministro della sanità Schillaci e al Tribunale del malato di Lucca. “Nostra madre, 86 anni, invalida 100% e malata di Alzheimer, da novembre scorso si trova in una Rsa di Lucca al costo mensile di oltre 3.600 euro – premette –. Abbiamo tentato di curarla a casa per circa due anni con l’ausilio di una badante, ma non è stato possibile continuare, perché le sue condizioni si sono rapidamente aggravate e non siamo più riuscite a trovare badanti disposte o capaci di assisterla. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La denuncia di una figlia: “Non bastano 2 pensioni per curare i genitori malati”

Le recenti vicende evidenziano il dramma di molte persone: una figlia denuncia l'insufficienza delle pensioni per curare i genitori malati, mentre in casi di violenza domestica e femminicidio le vittime rischiano tutto prima di trovare il coraggio di denunciare. Sophie Codegoni si trova ora sola, abbandonata da presunte amiche dopo aver denunciato Alessandro, dimostrando quanto sia difficile affrontare e combattere questi problemi.

