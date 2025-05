La Consob sospende l’Ops di Orcel su Bpm Spunta l’ipotesi Bper

La Consob ha sospeso l’OPA di Orcel su BPM, con l’ipotesi BPER pronta a emergere. Intanto, Unicredit ha chiesto di riaprire il Golden Power. Potrebbero esserci ulteriori mosse sull’istituto emiliano. Continua a leggere per tutti gli aggiornamenti su questa intricata vicenda finanziaria.

Stop di 30 giorni. Unicredit ha presentato istanza per riaprire il golden power. Possibili anche mosse sull’istituto emiliano. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Consob sospende l’Ops di Orcel su Bpm. Spunta l’ipotesi Bper

