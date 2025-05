la città si trasforma in una palestra un mese di attività e tornei per tutti

Da maggio a giugno, San Giovanni Valdarno si anima con Giugno Sport, un mese di eventi, tornei e iniziative sportive aperte a tutti. Organizzato dal Comune, in collaborazione con associazioni e scuole locali, il programma promuove benessere, divertimento e socialità, trasformando la città in una vera e propria palestra a cielo aperto per un intero mese di passione e movimento.

Con Giugno Sport al via un mese di benessere, passione e socialità. Torna l’attesa rassegna sportiva organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con associazioni sportive, scuole e realtà del territorio. Per un intero mese, dal 24 maggio al 22 giugno, la città si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per celebrare lo sport in tutte le sue forme. La manifestazione prevede una ricca programmazione di eventi, tornei, sfilate, esibizioni e attività multidisciplinari, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie in un clima di festa e condivisione. 🔗Leggi su Lanazione.it