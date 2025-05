La città accoglie il raduno regionale dell’associazione vigili del fuoco | piazza Stazione si tinge di rosso

A Agrigento, Piazza Stazione si tinge di rosso per il raduno regionale dei Vigili del Fuoco. L’evento, in corso fino al 25 maggio, presenta una mostra sulla storia e l’evoluzione del corpo, con veicoli storici e moderni. Un’emozionante occasione per scoprire il patrimonio di coraggio e dedizione di queste straordinarie squadre di soccorso.

La storia e l'evoluzione del corpo dei vigili del fuoco sono in mostra in piazza Stazione, ad Agrigento, da oggi, a domenica prossima 25 maggio. Veicoli storici provenienti dal museo di Milano ei moderni mezzi attualmente in uso per le attività di soccorso. L'esposizione si inserisce nell'ambito.

