La Borsa di Tokyo apre in calo tra rendimenti obbligazionari e negoziati commerciali

La Borsa di Tokyo apre in calo, influenzata dalla contrazione a Wall Street e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari. L'attenzione è rivolta anche all'imminente avvio del terzo round di negoziati commerciali tra il Giappone e l'amministrazione Trump a Washington, che potrebbe determinare nuovi scenari per i mercati finanziari.

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul commercio, tra la delegazione del Giappone e l'amministrazione Trump a Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,11%, a quota 36.885,38, con una perdita di 413 punti. Sul fronte dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 143,60, mentre è poco variato sull'euro, a 162,80. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo apre in calo tra rendimenti obbligazionari e negoziati commerciali

Altri articoli sullo stesso argomento

Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei scende dello 0,77% tra incertezze commerciali USA-Cina

La Borsa di Tokyo apre in calo, con il Nikkei che segna una flessione dello 0,77%. Gli investitori mostrano cautela, influenzati dalla chiusura mista degli indici azionari statunitensi e dall'incertezza riguardo alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, in attesa di aggiornamenti cruciali per il mercato.

Borsa di Tokyo apre cauta: Pil giapponese in calo e yen in rialzo

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta con cautela, segnata dal calo inatteso del Pil giapponese e dal rialzo dello yen.

Borsa di Tokyo apre in calo: preoccupazioni per dazi e declassamento USA

La Borsa di Tokyo apre in calo, riflettendo le tensioni legate ai dazi e al recente declassamento del rating statunitense.

Approfondimenti da altre fonti

La Borsa di Tokyo apre in lieve calo, con un calo dello 0,45%, influenzata dalle preoccupazioni legate ai dazi commerciali e al declassamento del rating degli Stati Uniti, che pesano sull'ottimismo degli investitori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La Borsa di Tokyo apre in calo tra rendimenti obbligazionari e negoziati commerciali

Da quotidiano.net: La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul ...

Borsa di Tokyo apre in calo: preoccupazioni per dazi e declassamento USA

Lo riporta msn.com: La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle trattative sui dazi e dal declassamento USA da parte di Moody's.

Borsa di Tokyo in calo: Nikkei chiude a -0,56%

Segnala borse.it: I mercati asiatici registrano un andamento positivo, trainati dall’ottimismo degli investitori verso Contemporary Amperex Technology (CATL). Nonostante il calo di Wall Street, le borse asiatiche mostr ...