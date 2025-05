La battaglia di Louis Pierina rappresentava un pericolo per lui Ma oggi si torna in aula

Dopo la minaccia rappresentata dalla battaglia di Louis Pierina, si torna in aula. Rimini, 22 maggio 2025 – L'attenzione si concentra su Dassilva, sospettato di depistaggio e abilità di camuffamento. Le indagini rivelano comportamenti sospetti, come l'assenza di interazioni telefoniche durante il crimine e un'agile mobilità nel condominio, alimentando i dubbi sulla sua possibile responsabilità.

Rimini, 22 maggio 2025 – “Chi ha depistato e sa simulare è il Dassilva. Che non ha interazioni attive con il suo cellulare nel periodo a cavallo della commissione del delitto (tra le 21.44 e le 22.18); che si muove con rapidità nel condominio; che sa usare professionalmente il coltello, che ha un ottimo movente; che non ha un alibi (a differenza di Manuela in ragione non solo delle dichiarazioni della figlia e del fratello Loris sulla sua presenza in casa e delle conferme che si ricavano dall’attività del suo telefono anche contestuale al fatto)”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La battaglia di Louis. “Pierina rappresentava un pericolo per lui”. Ma oggi si torna in aula

