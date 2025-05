Kostic Juve | il Fenerbahce va verso questa direzione sul possibile riscatto Resta in Turchia o torna in bianconero? Tutto deciso i dettagli

Il futuro di Kostic resta al centro delle attenzioni: il Fenerbahçe ha scelto il suo possibile riscatto, ma tutto sembra già deciso. Secondo il Corriere dello Sport, il serbo tornerà alla Juventus in estate e parteciperà al Mondiale per Club, segnando un’importante svolta per il suo percorso e per le strategie di mercato dei bianconeri.

Kostic Juve: resta in Turchia o torna in bianconero? Tutto deciso, il Fenerbahce ha fatto questa scelta sul possibile riscatto del serbo. Come racconta il Corriere dello Sport, Filip Kostic tornerà alla Juve in estate e parteciperà al Mondiale per Club, dato che non verrà riscattato dal Fenerbahce. Soltanto i nuovi tesserati entro il 10 giugno potranno partecipare alla spedizione negli Stati Uniti e sarà quindi fondamentale la finestra di mercato extra di inizio giugno. Per Kostic, comunque, il futuro nella prossima stagione sarà nuovamente lontano dalla Juventus, con la dirigenza juventina che cercherà una nuova destinazione per lui. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve: il Fenerbahce va verso questa direzione sul possibile riscatto. Resta in Turchia o torna in bianconero? Tutto deciso, i dettagli

