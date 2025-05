Juventus vicinissimo il sogno Antonio Conte | con chi lo sostituisce il Napoli

La Juventus si avvicina sempre di più al ritorno di Antonio Conte, mentre il Napoli aspetta il suo sostituto. Tra tensioni e smentite sulla panchina, il calcio italiano si infiamma con scontri tra tecnici e rumors che riaccendono l’interesse dei tifosi. In questo clima, ogni frase diventa un’arma e ogni mossa un’illusione di grandezza.

La gara a chi la spara più grossa sui tecnici è cominciata in ritardo rispetto al solito, quindi bisogna recuperare il terreno perduto. Il primo strillo è stato Klopp alla Roma, ipotesi categoricamente smentita dal club giallorosso e dall'agente del tedesco. Vero che i Friedkin sono avvezzi ai colpi di teatro ma di Mourinho ce n'è uno, nel senso che in quel momento era libero da impegni e in fase calante. Ecco, Klopp è tutto il contrario. Ha appena firmato un contratto quinquennale per dirigere il calcio in Red Bull e desiderava un ruolo dietro le quinte proprio perché non aveva più voglia di stare davanti.