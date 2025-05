Juve Stabia 2-1 Cremonese a Castellammare e Spezia 2-0 Catanzaro nei playoff Serie B

Le semifinali dei playoff di serie B hanno acceso l'entusiasmo, con Juve Stabia e Spezia che portano avanti risultati importanti. La Juve Stabia ha ottenuto una vittoria fondamentale in casa contro la Cremonese, mentre lo Spezia ha dato prova di forza con una prestazione convincente, entrando in una fase decisiva. La tensione cresce in vista delle sfide di ritorno.

La tensione è salita durante l'andata delle semifinali dei playoff in serie B, dove si sono disputate due partite chiave. In una sfida molto combattuta, Juve Stabia ha saputo imporsi in casa vincendo 2-1 contro la Cremonese, mentre un'altra prestazione convincente ha visto il Spezia realizzare un netto 2-0 a vantaggio della propria squadra in .

