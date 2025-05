Jodie Foster l' anti-diva | Perché ai miei figli ho lasciato credere di essere un' operaia edile

Jodie Foster, l'antidiva per eccellenza, ha sempre sfidato le convenzioni. Con due Oscar e una vita che parla di resilienza, ha scelto di presentarsi ai suoi figli come un'operaia edile, rifiutando le etichette. Un'icona che ha affrontato le sfide con audacia, è stata tra le poche attrici omosessuali dichiarate a Hollywood, e oggi affronta il proprio coming out con un sorriso e una dose di ironia.

Due Oscar e una vita contro. Anzi, una vita oltre. Perché Jodie Foster è sempre andata oltre tutto e tutti, decisamente avanti rispetto ai tempi. Per molti anni è stata l’unica attrice omosessuale dichiarata a Hollywood e oggi derubrica la faccenda con grande no-chalance: “Il mio coming out l’ho fatto quando hanno inventato la ruota e non intendo tornarci su”... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Jodie Foster l'anti-diva: "Perché ai miei figli ho lasciato credere di essere un'operaia edile"

