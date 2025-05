Italiani più vecchi e più poveri I salari sono calati del 10% dal 2019

Nel 2024, l’Italia mostra un panorama preoccupante: italiani più anziani e più poveri, salari diminuiti del 10% rispetto al 2019. Nonostante l’incremento dell’occupazione, le sfide sociali e economiche cominciano a pesare sul benessere dei cittadini, evidenziando un quadro complesso in cui le ombre prevalgono sulle luci.

Roma, 22 maggio 2025 – È un quadro socio-economico nel quale le ombre superano le luci quello disegnato nel Report annuale dell’Istat sulla condizione dell’Italia e degli italiani nel 2024. Il valore dei salari reali è calato del 10 per cento rispetto al 2019. E anche se gli occupati sono cresciuti, la produttività del lavoro e la produzione industriale hanno segnato il passo. Con l’aumento del rischio povertà. Il tutto in un Paese che invecchia sempre di più. Over 80 sono più dei bambini. Gli over ottanta hanno superato i bambini con meno di 10 anni di età (4 milioni 326mila). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italiani più vecchi e più poveri. I salari sono calati del 10% dal 2019

