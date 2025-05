IT-alert | simulato il crollo della diga

Ialert ha simulato il crollo di una diga, testando il sistema regionale “IT-Alert” nella Valcamonica. L'obiettivo era verificare l’efficacia delle notifiche di emergenza rivolte alla popolazione tra alta e media valle, garantendo prontità e affidabilità in caso di rischi idrogeologici o altre emergenze future.

La Valcamonica ieri è stata sottoposta al test mirato a stabilire il funzionamento di “IT – Alert“: il sistema Regionale che avvisa la popolazione di rischi idrogeologici e di altre emergenze in corso. Nelle scorse ore è stato testato un campione di popolazione residente tra l’alta e la media valle, che potrebbe trovarsi in pericolo per il collasso di una grande diga. Dalla Regione è stata scelta la diga sul torrente Poglia, che si trova nel territorio compreso tra Cevo e Cedegolo, in località Fobbio e che ha una capacità di 450. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - IT-alert: simulato il crollo della diga

IT-alert: Si comunica che si svolgerà un test di emergenza in Valcamonica, simulando il crollo della diga di Poglia. L'evento ha lo scopo di verificare la prontezza delle strutture di sicurezza e sensibilizzare la popolazione sulla gestione delle emergenze. Si invitano cittadini e residenti a mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti durante la simulazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

