Israele e l’attacco inaccettabile ai diplomatici a Jenin | condanna unanime scuse da Idf

L'attacco a una delegazione di diplomati a Jenin è un gesto inaccettabile, che ha suscitato condanna unanime. Israele si impegna ad indagare e a fornire chiarimenti su quanto accaduto, mentre le minacce rivolte ai diplomatici evidenziano la gravità dell'episodio, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza e il rispetto del diritto internazionale.

(Adnkronos) – Le minacce ai diplomatici sono "inaccettabili" e "Israele deve indagare" e "dare spiegazioni" sui colpi d'arma da fuoco sparati contro una delegazione di 32 ambasciatori e consoli di Paesi europei e arabi in visita nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. E' unanime il coro di condanne dopo gli spari, "colpi di avvertimento" come ha detto l'Idf esprimendo "rammarico" per l'accaduto, rivolti alla delegazione che secondo Israele si stava avvicinando a un posto di blocco dell'esercito e "si era allontanata dal percorso previsto arrivando in una zona in cui non era autorizzata ad andare".