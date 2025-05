Isola dei Famosi Spadino e Nunzio si ritirano dopo l’infrazione

Spadino e Nunzio hanno deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi a seguito di un'infrazione, aggiungendosi a Camila tra i naufraghi che hanno abbandonato il programma. La loro uscita rinnova l'attenzione sulle sfide e le regole del reality, suscitando curiosità e discussioni tra i fan. L'articolo di Novella 2000 approfondisce questa inattesa decisione.

Non solo Camila, altri due naufraghi hanno abbandonato L'Isola dei Famosi

Approfondisci con questi articoli

“Vuole farsi squalificare”. Isola dei Famosi, Nunzio lo ha detto davanti al cameraman

famoso pezzo di equipaggiamento che ha cambiato le dinamiche del gioco. Mentre i concorrenti si adattano alle sfide del survival e cercano di formare alleanze, le tensioni già si fanno sentire.

Chi è Samuele Bragelli detto "Spadino" dell'Isola dei Famosi: età, origini, lavoro, fidanzata, Instagram

Romano doc, Samuele Bragelli, noto come Spadino, è un volto emergente della tv partecipando alla diciannovesima edizione de "L'isola dei famosi" dal 7 maggio 2025.

Isola dei Famosi: scoppia la lite tra fra Spadino, Leonardo Brum, Teresanna Pugliese e Lorenzo Tano

Tensione altissima all’Isola dei Famosi: una violenta lite esplode tra Lorenzo Tano, Spadino, Teresanna Pugliese, Leonardo Brum e Angelo Famao.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

All'Isola altri due ritiri, Nunzio e Spadino lasciano in diretta dopo le minacce alla produzione: Abbiamo fame; Isola dei Famosi, Spadino verso il ritiro?: Fame e sonno la cosa peggiore. La notte ho gli incubi (VIDEO); Pagelle Isola dei Famosi: Giovani totalmente inutili, Adinolfi “Pontefice”; L'Isola dei Famosi punisce i leader: Omar e Nunzio esiliati a Montecristo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Isola dei Famosi, Spadino e Nunzio si ritirano dopo l’infrazione

Scrive novella2000.it: Terza puntata de L’Isola dei Famosi stasera su Canale 5, dov’è successo davvero di tutto! Nel giro di una botta sola abbiamo assistito a ben tre ritiri, a pochi giorni dall’addio al programma di ...

All’Isola altri due ritiri, Nunzio e Spadino lasciano in diretta dopo le minacce alla produzione: “Abbiamo fame”

Come scrive fanpage.it: Altri due ritiri si aggiungono a quello di Camila Giorgi, in diretta nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi ...

Isola, Nunzio e Spadino infrangono il regolamento e si ritirano: Gentili furiosa

Come scrive msn.com: La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha rivelato a inizio puntata che stanotte due naufraghi hanno commesso una cosa grave per cui sarebbe stata preso un serio provvedimento. E si segnala che alla fin ...