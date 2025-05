Isola dei Famosi Spadino e Nunzio abbandonano il programma | perchè? | Video Mediaset

Spadino e Nunzio abbandonano l’Isola dei Famosi 2025 durante la terza puntata, comunicando in diretta la loro decisione. Motivazioni e reazioni si susseguono mentre i due concorrenti lasciano il reality, insieme ad altri eliminati. La puntata si fa ancora più avvincente, segnando un nuovo capitolo di questa edizione ricca di sorprese e tensioni.

Spadino e Nunzio decidono di abbandonare l'Isola dei Famosi 2025: la comunicazione in diretta durante la terza puntata del reality show! Isola dei Famosi 2025, Spadino e Nunzio lasciano il programma. Due nuovi abbandoni a L'Isola dei Famosi 2025 di Veronica Gentili. Dopo l'ennesima violazione del regolamento, Spadino e Nunzio decidono di lasciare il programma. Spadino comunica: " sapevo che si arrivava a questo punto. Ho chiesto una barca per andarmene, non sto più bene, non mi sento più me stesso, ho problemi fisici, ho chiesto un pasto per la sera, non ho fatto minacce se poi vogliamo fare audience su di me è un altro mondo".