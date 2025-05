Isola dei Famosi scappano tutti | Camila Giorgi Spadino e Nunzio nuovi ritirati I nominati e il leader

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2025, andata in onda il 21 maggio, tra ritiri, nuove nomination e polemiche, il reality ha emozionato il pubblico. Camila Giorgi, Spadino e Nunzio sono tra i ritirati, mentre il leader e i concorrenti si sfidano tra gruppi di Senatori e Giovani. Un episodio ricco di sorprese, senza eliminazioni e con tante novità in scena.

Tre nuovi ritiri, nessun eliminato, nuove nomination, nuovi concorrenti e alcune polemiche hanno caratterizzato la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 21 maggio. Una serata nella quale come di consueto si sono visti i due gruppi, quello dei Senatori e quello dei Giovani, affrontarsi a viso aperto tanto per quanto riguarda la prova ricompensa quanto per le schermaglie e le polemiche in merito al tanto conteso fuoco. Polemiche sul fuoco che sono state infinite: se ne è parlato per oltre mezz'ora.