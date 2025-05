Isola dei famosi appello di Veronica Gentili per Gaza

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha rivolto un appello alle istituzioni italiane ed europee per Gaza, sottolineando l’importanza di agire di fronte alle sofferenze e alle crisi in corso. Con il suo intervento, la conduttrice ha richiamato l’attenzione sulle ingiustizie e sulle emergenze umanitarie, invitando a un impegno concreto e immediato.

(Adnkronos) – "Voglio lanciare un appello per Gaza". Veronica Gentili, conduttrice dell'Isola dei Famosi, durante la puntata del reality di Canale 5 lancia un appello alle istituzioni italiane e europee. "Voglio lanciare un appello – dice -. Noi siamo qui a giocare ad un gioco nel quale ci si mette alla prova e si accetta

