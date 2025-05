Isola dei Famosi 2025 sondaggi televoto ultim’ora | il secondo eliminato

Scopri le ultime novità sull’Isola dei Famosi 2025: sondaggi, televoto dell’ultima ora e chi sarà il secondo eliminato. Sono aperti i sondaggi con Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Chi lascerà definitivamente il reality condotto da Veronica Gentili? Segui gli aggiornamenti e le previsioni sui possibili eliminati!

Chi sarà il secondo eliminato de L’Isola dei Famosi 2025 nella prossima puntata? Abbiamo aperto il sondaggio del nuovo televoto con protagonisti Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Uno di loro sarà definitivamente eliminato dal reality show condotto da Veronica Gentili. Come ha spiegato all’inizio dei giochi la conduttrice, in questa edizione l’eliminazione al televoto è subito definitiva e non esiste un’isola di passaggio dove poter avere una seconda possibilità. Ma vediamo insieme chi rischia questa volta. 🔗Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Isola dei Famosi 2025 sondaggi televoto ultim’ora: il secondo eliminato

