Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 21 maggio | Video Mediaset

Ecco le ultime novità dall’Isola dei Famosi 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 21 maggio, diffuse da Mediaset. Dopo il cambiamento nelle dinamiche tra Senatori e Giovani, i naufraghi si sono nuovamente confrontati nel segreto della Palapa. Scopriamo insieme chi sono i nuovi nominati e le strategie emerse nella puntata di lunedì 12 maggio.

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 12 maggio 2025. A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, oramai non più suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 21 maggio 2025. Ecco le nomination: Antonella Mosetti vota Mirko: “ non ce la fa più, è sull’esaurimento nervoso, è una tigre famelica penso sia stanco veramente tanto “. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 21 maggio | Video Mediaset

Isola dei Famosi 2025, i nominati della puntata del 12 maggio

Scopriamo insieme chi sono i nominati della puntata de L'Isola dei Famosi 2025 del 12 maggio. Le tensioni tra i concorrenti salgono e le nomination rivelano strategie e alleanze.

Isola dei Famosi 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 12 maggio | Video Mediaset

Nella serata del 12 maggio 2025, L'Isola dei Famosi ha regalato emozioni e tensione con le nuove nomination.

Isola dei Famosi 2025: eliminato, nominati e la farsa di Angelo Famao e Leonardo Brum. Le pagelle della seconda puntata

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda lunedì 12 maggio, tra lacrime e polemiche si è consumata una nuova eliminazione.

