Isola dei Famosi 2025 Camila Giorgi abbandona il programma | perchè? | Video Mediaset

Camila Giorgi ha ufficialmente abbandonato l’Isola dei Famosi 2025, lasciando il pubblico sorpreso. L’ex campionessa di tennis ha motivato la sua scelta con ragioni personali e di salute, come comunicato nel video di Mediaset. La sua uscita segna un cambio importante nel cast di questa edizione, suscitando curiosità e commenti tra i telespettatori.

Isola dei Famosi 2025, Camila Giorgi abbandona il programma: ecco i motivi che hanno spinto l’ex campionessa di tennis a lasciare il gioco. Camila Giorgi lascia l’Isola dei Famosi 2025. E’ ufficiale: Camila Giorgi abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi 2025. Dopo la comunicazione di Veronica Gentili ad inizio puntata, durante la diretta arriva la conferma ufficiale dell’uscita della ex tennista dal programma. La Giorgi, collegata dal Cayo, comunica: “ sto bene, grazie mille. E’ stata un’esperienza da fare nella vita, è stata abbastanza dura, sono arrivata non molto pronta, ma la verità è che sono felice di questo traguardo. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, Camila Giorgi abbandona il programma: perchè? | Video Mediaset

