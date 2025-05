Iolo scende in piazza | No a quell’antenna

A Iolo, la comunità si mobilita contro l'installazione di un'antenna di telefonia 4G e 5G in via dei Tini. In pochi giorni, sono state raccolte oltre seicento firme, chiedendo la sospensione dell’autorizzazione. La petizione è stata discussa in commissione consiliare, evidenziando il forte desiderio di tutela e attenzione alle priorità del paese.

Una mobilitazione di paese, più di seicento firme raccolte in pochi giorni e una richiesta chiara: sospendere l’autorizzazione all’installazione della stazione radio base (antenna di telefonia 4g e 5g) in via dei Tini a Sant’Andrea a Iolo. La petizione è stata analizzata in commissione consiliare comunale lavori pubblici. I cittadini chiedono al Comune di Prato "l’effettiva e completa attuazione delle leggi e delle normative nazionali regionali e locali in merito alla minimizzazione e protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e una partecipazione civica attiva della cittadinanza". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iolo scende in piazza: "No a quell’antenna"

