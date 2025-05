Inzaghi Inter l’allenatore nerazzurro è il migliore del quadriennio | quattro stagioni e oltre 100 milioni di attivo sul mercato

Simone Inzaghi si conferma il migliore allenatore dell’Inter nel quadriennio, con risultati eccezionali sul mercato e un attivo superiore a 100 milioni di euro. Sotto la sua guida, la squadra nerazzurra ha raggiunto obiettivi significativi, consolidando una stagione dopo l’altra un progetto vincente e innovativo.

Inzaghi Inter, oltre 100 milioni di attivo sul mercato: l’allenatore piacentino è il migliore del quadriennio. Negli ultimi quattro anni, l’ Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi, ha ottenuto risultati sorprendenti nel calciomercato, come riportato dal Corriere della Sera. I nerazzurri hanno registrato un attivo di 101,39 milioni di euro, suddiviso tra +163,60 milioni nella prima stagione, -40,83 milioni nella seconda, +54,63 milioni nella terza e -75,91 milioni nell’ultima. Nonostante la necessità di evitare investimenti pesanti, Inzaghi è riuscito a mantenere l’Inter competitiva, guadagnando di più dai cartellini rispetto ad altre squadre, superando Atalanta e Fiorentina. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, l’allenatore nerazzurro è il migliore del quadriennio: quattro stagioni e oltre 100 milioni di attivo sul mercato

