Interventi sul lago sbloccati i lavori Un milione di euro per il Trasimeno

La Giunta regionale ha approvato uno schema attuativo che sblocca i lavori sul lago e assegna un milione di euro al Trasimenoe. L’intervento fa parte di un accordo con il Commissario straordinario per contrastare la scarsità idrica, segnando un passo importante per la tutela e lo sviluppo del territorio, con un impatto positivo sulla gestione delle risorse e l’ambiente locale.

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Simona Meloni, lo schema attuativo degli interventi contenuti nell’ Accordo di programma da siglare con il Commissario straordinario nazionale per il contrasto alla scarsitĂ idrica e che sblocca i lavori per la realizzazione del “ Piano operativo degli interventi volti al ripristino dell’officiositĂ idraulica del Lago Trasimeno “. Il documento prevede un finanziamento complessivo di 1 milione di euro per il 2025, destinato a interventi urgenti e strutturali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Interventi sul lago, sbloccati i lavori. Un milione di euro per il Trasimeno

L'assessore Meloni ha commentato: “Sbloccati gli interventi sul lago Trasimeno, un atto concreto per dare un futuro sostenibile al nostro territorio. Con un investimento di un milione di euro, i lavori partiranno a luglio, migliorando la gestione e la tutela di questo importante bacino, grazie all'attuazione dell'Accordo di programma approvato dalla Giunta.” 🔗Cosa riportano altre fonti

