Intergalactic | The Heretic Prophet è odiato per la protagonista? Basta ignorare tutto secondo Neil Druckmann

Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog, ha suscitato forti polemiche sin dall’annuncio, soprattutto a causa della protagonista, Jordan. Neil Druckmann, leader dello studio, ha invitato a ignorare le critiche, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla narrazione e sull’innovazione. Un titolo che già divide pubblico e critica, segnando un nuovo capitolo nella discussione su rappresentanza e storytelling nei videogiochi.

Sin dal momento dell’annuncio Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto firmato Naughty Dog, è diventato uno dei titoli più discussi – e odiati – del momento, e tutto per la protagonista, Jordan, una donna di colore calva. Ma Neil Druckmann, director e volto di punta dello studio, risponde alle polemiche in modo chiaro: “Ignorare. Fare ciò in cui si crede. È l’unico modo.” Il trailer, mostrato ai Game Awards, ha subito attirato una pioggia di commenti negativi a sfondo razzista e sessista, al punto che Naughty Dog ha dovuto disattivare i commenti su YouTube per contenere la tossicità. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet è odiato per la protagonista? Basta ignorare tutto, secondo Neil Druckmann

