Inter nel mirino dei tifosi del Napoli | tra bare wc sacchetti e tanto altro | VIDEO

I tifosi del Napoli continuano a stupire con la loro creatività, tra ironici sfottò e iniziative originali. Tra bare, WC, sacchetti e altro, l’atmosfera nei quartieri come Secondigliano si accende, dimostrando passione e fantasia. Ecco come si presentava oggi via Dante, tra cori e fuori programma, con l’obiettivo di tifare e far sorridere la propria squadra.

La creatività dei tifosi del Napoli non manca di sorprendere, e si declina anche in sfottò di gusto variabile diretti agli avversari. Ecco come si presentava oggi via Dante, a Secondigliano. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Inter nel mirino dei tifosi del Napoli: tra bare, wc, sacchetti e tanto altro | VIDEO

Assalto dei tifosi del Napoli al pullman dell'Inter Club di Prato: “Pietre, bottiglie e spranghe”

Una serata di tensione e paura a Cantagallo, Prato, dove tifosi dell’Inter Club Prato Nerazzurra sono stati assaliti da supporter del Napoli, con pietre, bottiglie e spranghe.

Guida AVAR di Inter-Lazio. Temeva ritorsioni dei tifosi del Napoli!

La designazione di Marco Guida come AVAR per il match Inter-Lazio solleva interrogativi. L'arbitro, infatti, ha manifestato perplessità nell'arbitrare il Napoli, temendo potenziali ritorsioni dai tifosi partenopei.

La designazione di Marco Guida come AVAR per il match Inter-Lazio solleva interrogativi, considerando le sue dichiarazioni riguardo al timore di ritorsioni da parte dei tifosi partenopei.

Napoli e Inter, lo scudetto si gioca anche tra veleni e peso politico

Da panorama.it: Napoli e Inter con in palio lo scudetto tra polemiche arbitrali, veleni sulle date e il peso politico di De Laurentiis e Marotta nel calcio italiano. Vigilia di una festa che sembra preparata per Cont ...

Napoli-Inter, troppi veleni nella sfida per il titolo, ma il grande tifo vincerà

Riporta ilmattino.it: Chiffi, Di Paolo, Guida. Doveri, Marini, Aureliano. Sei arbitri, le due mini squadre designate per Inter-Lazio e Parma-Napoli, le partite scudetto di domenica scorsa. Ci sono state ...

