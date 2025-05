Inter Lazio spunta un retroscena sul rigore per fallo di Bisseck | i dettagli svelati da Dazn

Inter Lazio, DAZN svela un retroscena sul rigore assegnato ai biancocelesti per fallo di Bisseck. Nel servizio ‘Bordocam’, si scopre che Inzaghi aveva deciso di sostituire il difensore solo 20 secondi prima del fallo di mano del tedesco, evidenziando come i dettagli di questa scelta abbiano influenzato un episodio cruciale del match.

Inter Lazio, Dazn svela il retroscena sul rigore dato ai biancocelesti per fallo di Bisseck. Nel servizio ‘Bordocam’ di DAZN, si apprende che Simone Inzaghi aveva pianificato di sostituire Yann Bisseck solo venti secondi prima del clamoroso fallo di mano del giocatore tedesco, che ha permesso alla Lazio di pareggiare 2-2 contro l’ Inter. “ Stefan, vieni per Bisseck “, è il messaggio che il tecnico ha inviato al difensore olandese proprio mentre la Lazio stava preparando l’azione che avrebbe portato al rigore, dopo una revisione video. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, spunta un retroscena sul rigore per fallo di Bisseck: i dettagli svelati da Dazn

