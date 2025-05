Inps Del futuro | Diego De Felice guida la trasformazione della PA valorizzando talenti e competenze

In un mondo in rapido cambiamento, l'Inps del futuro vede Diego De Felice guidare una trasformazione della Pubblica Amministrazione, valorizzando talenti e competenze. La rivista internazionale “Del futuro” offre un’occasione per esplorare innovazione, valore pubblico e miglioramento dei servizi, stimolando un dialogo essenziale per costruire una PA più efficace, moderna e incentrata sul cittadino.

La rivista internazionale Inps "Del futuro" rappresenta un'occasione preziosa per approfondire tematiche legate a innovazione, al valore pubblico e al continuo miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica amministrazione. In un contesto in continua evoluzione, questo spazio di riflessione diventa un vero e proprio laboratorio di idee, in cui emergono nuove prospettive per affrontare le sfide .

De Felice dell'INPS sottolinea l'importanza di attrarre talenti e innovare i servizi per creare valore pubblico, indicando che l'ente è al servizio degli utenti e promuove una pubblica amministrazione più proattiva, come dimostra la presenza all'edizione 2025 del Forum PA. L'obiettivo è rafforzare il ruolo dell'INPS nel miglioramento dei servizi pubblici e nella valorizzazione del capitale umano.

