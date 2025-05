Innovation Village 2025 a Napoli | tecnologie emergenti ScobySkin Award e Hackathon Biodiversità

Dal 29 al 30 maggio a Napoli si svolgerà la decima edizione di Innovation Village 2025, un evento che riunisce imprese, startup e centri di ricerca. Focalizzato su tecnologie emergenti, biodiversità e innovazione, tra premi come ScobySkin Award e hackathon, l’evento rappresenta un'importante vetrina per lo sviluppo del Centro-Sud Italia e la promozione di soluzioni sostenibili e innovative.

Una vivace rete che comprende imprese, istituzioni, startup e centri di ricerca si incontrerà a Napoli il 29 e 30 maggio per la decima edizione di Innovation Village. L’evento, simbolo dell’innovazione nel Centro-Sud Italia, si configura come un momento di confronto e crescita, ospitato nella suggestiva cornice di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi . L'articolo Innovation Village 2025 a Napoli: tecnologie emergenti, ScobySkin, Award e Hackathon Biodiversità è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Innovation Village 2025 a Napoli: tecnologie emergenti, ScobySkin, Award e Hackathon Biodiversità

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna Innovation Village a Napoli il 29 e 30 maggio, 119 aziende coinvolte e 33 espositori

Torna a Napoli, il 29 e 30 maggio, l'Innovation Village, giunto alla sua decima edizione. Con 119 aziende coinvolte e 33 espositori, rappresenta un punto di riferimento per innovazione, startup, istituzioni e centri di ricerca nel Centro-Sud Italia, promuovendo connessioni e sviluppo nel settore tecnologico.

Torna Innovation Village a Napoli il 29 e 30 maggio, 119 aziende coinvolte e 33 espositori

Torna a Napoli l’Innovation Village il 29 e 30 maggio, celebrando la decima edizione di un importante evento dedicato all’innovazione nel Centro-Sud Italia.

Moda in Musica torna a Napoli: la presentazione dell’edizione 2025

Mercoledì 14 maggio alle ore 12,00 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione di

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna a Napoli l'Innovation Village il 29 e 30 maggio, con la partecipazione di 119 aziende e 33 espositori. La biodiversità sarà il tema centrale dell'evento, che rappresenta un'importante occasione per stimolare innovazione e sostenibilità nel contesto napoletano. Notizie dal Quotidiano di Sicilia segnalano l'importanza di queste iniziative per promuovere un futuro più verde e innovativo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna Innovation Village a Napoli il 29 e 30 maggio, 119 aziende coinvolte e 33 espositori

Segnala msn.com: La fiera-evento, organizzata da Knowledge for Business e ospitata nella cornice di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ...

A Innovation Village 2025 l’hackathon per la Biodiversità

Si legge su napolivillage.com: Prende il via a Innovation Village 2025 la prima edizione dell’Hackathon per la Biodiversità ... Nel cuore dell’evento, in programma i prossimi 29 e 30 maggio per l’intera giornata a Napoli, nella ...