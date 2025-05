Incidente nella notte al Rione Libertà di Benevento | morto il 17enne sullo scooter

Un grave incidente nella notte nel Rione Libertà di Benevento è costato la vita a Francesco Pio, un ragazzo di 17 anni coinvolto in uno scontro tra via Napoli e via Cocchia. È il secondo incidente mortale verificatosi ieri nella città, suscitando preoccupazione tra i residenti. Continua a leggere per ulteriori dettagli su questa tragedia.

Rione Libertà, si aggrava il bilancio dell’incidente: Francesco Pio non ce l’ha fatta

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera nel Rione Libertà di Benevento, coinvolgendo un'auto e una moto con due motociclisti.

