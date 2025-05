Incidente Lucio l’ex Inter trasferito a Porto Alegre | ustioni sul 18% del corpo

Lucio, ex difensore dell’Inter e protagonista del Triplete del 2010, è stato coinvolto in un incidente domestico a Porto Alegre. L’ex calciatore brasiliano, campione del mondo nel 2002, ha subito ustioni su circa il 18% del corpo e ha subito due operazioni. Ora, affronta un difficile percorso di recupero, lontano dai campi e dalla sua carriera calcistica.

Incidente Lucio, l'ex difensore dell'Inter ha subito 2 operazioni: ustioni sul 18 % del corpo. L'ex difensore brasiliano Lucio, protagonista del Triplete del 2010 con l' Inter e campione del mondo nel 2002, sta affrontando un difficile e lungo recupero dopo un incidente domestico inaspettato. Una stufa ecologica difettosa gli ha provocato ustioni su una parte significativa del corpo (18%), costringendolo inizialmente al ricovero in ospedale a Brasilia.

