Incendio in un appartamento di via Castellana | uomo intossicato trasportato al Policlinico

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Castellana, provocando l’intossicazione di un uomo soccorso dai sanitari del 118. Trasportato al Policlinico per un trattamento in camera iperbarica, le operazioni di spegnimento sono state affidate ai vigili del fuoco, intervenuti con diverse autopompe. La vicenda ha provocato panico e disagi tra i residenti della zona.

Un incendio è divampato in un appartamento di via Castellana. Un uomo è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Policlinico per un trattamento in camera iperbarica. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Sono intervenute anche diverse auto.

