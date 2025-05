in un grande hub gastronomico a lecce c è spazio anche per il reinserimento lavorativo

Nel cuore di Lecce, il 300Mila è un vivace hub gastronomico che promuove anche il reinserimento lavorativo. Un ambiente poliedrico dove si mescolano caffetteria, pasticceria, ristorante, sushi, cocktail bar e molto altro, offrendo spazi ideali per socializzare, eventi o opportunità di ripresa professionale, rendendo ogni visita un’esperienza ricca e inclusiva.

Quello del 300Mila di Lecce è un ambiente multiforme, che riunisce in un unico grande spazio diverse anime e inclinazioni, offrendo caffetteria, pasticceria, ristorante, sushi, cocktail bar con annesso emporio, punto di ritrovo per feste aziendali o spuntini con gli amici, e anche Casa 300Mila, uno spazio di ospitalità con quattro suite in un palazzo storico del centro, con un ristorante e un rooftop con vasca idromassaggio e solarium. Non ultimo c’è anche Social Food Corporation, un laboratorio gastronomico inclusivo realizzato all’interno dell’ex carcere minorile cittadino, che è la testimonianza dello spirito che permea tutta l’attività di ristorazione e ospitalità, centrata sui temi dell’inclusione sociale, della qualità artigianale e della sostenibilità, legata all’utilizzo di prodotti di stagione e del territorio. 🔗Leggi su Linkiesta.it