In piazza c’è la sfilata dei ragazzi del Mengaroni

Domani alle 19 in piazza del Popolo si svolge il “Menga Fashion Show”: una passerella di moda, creatività e impegno promossa dai ragazzi del Mengaroni. La preside Serena Perugini invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento ricco di idee, musica dal vivo e spettacoli, simbolo di talento e passione giovanile. Un’occasione per condividere entusiasmo e originalità in piazza.

In piazza del Popolo, domani dalle ore 19, ci sarà una "una spumeggiante passerella; palcoscenico di idee, impegno e creatività". Ad invitare la cittadinanza al cosiddetto “ Menga Fashion Show: Contest – Moda – Spettacolo – Live Music ” è la preside Serena Perugini la quale spiega con orgoglio l’iniziativa, pubblica, di fine anno scolastico, organizzata dal liceo artistico Mengaroni per mostrare l’arte imparata dagli studenti, senza dimenticare la dimensione civica. "Ispirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030 – dice la preside – la sfilata, infatti, rappresenterà un viaggio tra moda consapevole e attivismo giovanile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza c’è la sfilata dei ragazzi del Mengaroni

Argomenti simili trattati di recente

“Lions in piazza”, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria

Sabato 17 maggio, il parcheggio del Centro Commerciale Arezzo in viale Amendola ospiterà “Lions in piazza”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria.

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi

Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie.

CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia

CasaPound modifica la location del suo raduno per la remigrazione, spostandolo da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Castelnuovo si prepara la Fiera di Maggio con la sfilata dei ragazzi del Mengaroni, il Palio di Legnano, scampoli di cultura, concerti, mercati e osterie. Non perdete la diretta streaming, le Vetrine Rossoblù e gli eventi della tradizione locale. La città si anima con la sfilata, le corse e le emozioni di questa stagione straordinaria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

In piazza c’è la sfilata dei ragazzi del Mengaroni

Segnala ilrestodelcarlino.it: In piazza del Popolo, domani dalle ore 19, ci sarà una "una spumeggiante passerella; palcoscenico di idee, impegno e ...

Firenze, la sfilata di Gucci in piazza e la passeggiata-protesta dei residenti in una Santo Spirito blindata

Da msn.com: Francesco Torrigiani, ex consigliere di Quartiere: «Nessuna provocazione: ci presenteremo pacificamente in piazza, ma a chiederci i documenti sarà la security privata non glieli daremo e chiederemo di ...

Seduti in quel caffé a Santo Spirito per la sfilata di Gucci in piazza a Firenze

Segnala corrierefiorentino.corriere.it: Dietro la transenna nella piazza tirata a lucido nei giorni scorsi e mai così pulita il parterre degli ospiti sorseggia un aperitivo. Le celebrities sono a Palazzo Settimanni: c’è la bionda ...