In fuga dalla metropoli da Milano al borgo di Viano Adottati dalla comunità

Da Milano a Viano, tra i borghi della Valle del Lucido, Fabio Basini e la sua compagna cercano una vita autentica e lontana dalla superficialità metropolitana. In fuga dalla frenesia di città, trovano nel nuovo ambiente un'accoglienza calorosa e la possibilità di ricostruire un rapporto più genuino con la comunità e la natura. Un gesto di riscoperta e rinascita.

Fivizzano (Massa Carrara), 22 maggio 2025 – "Siamo giunti qui spinti dalla volontà di evadere dalla vita superficiale a cui, la metropoli, ti obbliga". Fabio Basini, un trentenne lombardo, è approdato nella Valle del Lucido e spiega i motivi per cui con la compagna hanno maturato la decisione di lasciare Milano per stabilirsi a Viano, antico borgo arroccato a 500 metri d'altezza. "Desideravamo stabilirci in un luogo dove fare crescere i figli in un ambiente sano - prosegue - e che appagasse il desiderio di sentirci a contatto con la natura.

Fivizzano, la storia di Fabio Basini e della sua famiglia. Lo chiamano 'il ragazzo delle uova'. "Abbiamo viaggiato e lavorato in tutta Europa ma un posto così non l'abbiamo trovato mai"

