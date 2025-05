Scoprite il segreto di un’eccellenza italiana nel giardinaggio: "Segreto d’Indagine". Questo fertilizzante prodigioso, marchio registrato delle nostre procure, è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Non credete solo alle parole: volete una dimostrazione? Sono qui per dimostrarvi come questa innovazione possa trasformare il vostro giardino.

Per l’angolo del giardinaggio, oggi il Bi e il Ba vi consiglia un fertilizzante prodigioso. Il suo nome è Segreto d’indagine, ed è un marchio registrato delle nostre procure, eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Non vi fidate del mio consiglio, volete una dimostrazione? E io sono qui per questo, gentili signori. Giudicate voi stessi la prodigiosa fioritura che il prodotto Segreto d’indagine, applicato con cura sui prati di Garlasco, ha suscitato nelle ultime settimane. Ecco una rassegna di titoli: “Spunta un nuovo nome per l’omicidio di Chiara Poggi”; “Spunta un super-testimone alle Iene”; “Spunta un martello nel fango”; “Spunta l’impronta di Sempio”; “Spunta l’ombra di una setta”; “Spunta anche una festa in piscina”; “Spunta la misteriosa telefonata di una donna”; “Spunta l’sms della cugina di Chiara Poggi”; “Spunta un ‘no’ di Chiara Poggi come movente per l’assassino”; “Spunta una terza persona dopo Stasi e Sempio”; “Spuntano le chiavette usb su altri soggetti coinvolti nell’omicidio di Chiara Poggi e un fascicolo di dodici anni fa”; “Spunta il giallo della ciocca di capelli”; “Spunta un audio tra Sempio e il padre”; “Spunta anche il frammento di un tappetino da bagno”; “Spunta il biglietto choc scritto da Andrea Sempio”; “Spunta un misterioso furto in casa Poggi”. 🔗Leggi su Ilfoglio.it