Il segretario generale Provinciale S I A P Antonazzo Pasquale al direttivo regionale Siap Puglia

Il Segretario Generale Provinciale del SIAP, Antonazzo Pasquale, ha partecipato al direttivo regionale del sindacato a Bari, affrontando la grave carenza di personale che colpisce la Polizia di Stato in Puglia. La riunione ha rappresentato un momento fondamentale per riflettere sulle criticità e individuare possibili soluzioni per rilanciare il ruolo e l’efficienza delle forze di polizia nella regione.

La grave carenza di personale che affligge la Polizia di Stato in Puglia è stata al centro del direttivo regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap), riunitosi oggi a Bari presso il Centro Polifunzionale. L'incontro, descritto come un momento cardine di confronto democratico e analisi, ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, tra cui il prefetto di Bari, il questore di Bari, il Questore di Barletta-Andria-Trani, e rappresentanti dell'Associazione nazionale funzionari della Polizia di Stato.

