il responsabile economico di fdi striglia la consob per aver dato più tempo a unicredit su bpm

Il responsabile economico di FdI critica duramente la Consob per aver concesso più tempo a Unicredit su BPM, suscitando reazioni tese da parte di Bankitalia, politica e Banco BPM. La decisione di sospendere per 30 giorni l'offerta sull'istituto milanese, fortemente legato alla Lega, ha acceso un dibattito acceso, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sugli interessi coinvolti.

Reazioni scomposte dalle controparti di Unicredit, l a politica e il Banco Bpm, davanti alla decisione della Consob di accogliere la richiesta della banca di Andrea Orcel di sospendere per 30 giorni l'offerta – in corso – sull'istituto milanese caro alla Lega. "Sono molto sorpreso dalla decisione della Consob, sebbene presa a maggioranza come si può capire dai boatos che vengono dal palazzo dell'authority. Lo dico perché evidentemente un presidente, una persona così esperta, avrebbe potuto valutare in modo più prudente una richiesta che potrebbe far apparire erronee le valutazioni fatte da Palazzo Chigi", ha detto nella serata di giovedì 22 maggio Marco Osnato, responsabile economico di Fdi e presidente della commissione Finanza della Camera con un'esplicita invasione nel campo dell'Authority che vigila sui mercati finanziari che per definizione sarebbe indipendente.