Il regista sportivo del Barcellona Deco afferma che l’arrivo di Kylian Mbappe ha reso il Real Madrid sbilanciato

Il regista sportivo del Barcellona, Deco, ha commentato che l’arrivo di Kylian Mbappé ha reso il Real Madrid “squadrato”. Questa opinione ha suscitato immediatamente polemiche e reazioni sui social, mentre la rivalità tra le due squadre si accende ulteriormente. La stampa si domanda quali conseguenze possa avere questa decisione nel panorama calcistico dei prossimi anni.

2025-05-22 13:17:00 Il regista sportivo del Barcellona Deco crede che la firma di Kylian Mbappe abbia reso la squadra del Real Madrid "squilibrato". La Barca ha avuto la meglio sui loro antichi rivali in questa stagione battendoli quattro volte, anche in una finale di Copa Del Rey esuberante a Siviglia. E avendo anche concluso il titolo della Liga, Deco ha suggerito che Madrid deve risolvere l'enigma di Mbappe e quale effetto ha avuto sui giocatori che lo circondavano.

