Il presidente della Sampdoria | “Il playout è una situazione dovuta se confermata la questione Brescia”

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha commentato la difficile situazione dopo la retrocessione, sottolineando che il playout rappresenta una possibile conseguenza se si conferma la questione Brescia. Ha spiegato la posizione della società e le implicazioni future, evidenziando l'importanza di affrontare con responsabilità questa fase delicata per il club.

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha parlato dei blucerchiati spiegando cos'è accaduto dopo la retrocessione e la posizione della società nel caso in cui si dovessero disputare i playout. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il presidente della Sampdoria: “Il playout è una situazione dovuta se confermata la questione Brescia”

