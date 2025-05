Il piano di Schifani per depotenziare la Corte dei Conti in Sicilia

Il piano di Schifani per ridimensionare la Corte dei Conti in Sicilia solleva molte preoccupazioni. Non si tratta di muffa o di una malattia delle piante, ma di un’attacco alla vigilanza e alla trasparenza delle finanze pubbliche. Il presidente della Regione ha deciso di sfidare un'istituzione fondamentale, alimentando un clima di tensione nel panorama politico siciliano.

Cos’è invasiva? La muffa? Una malattia delle piante? La peronospora, temibile fungo che falcia le viti? No. La Corte dei Conti? Almeno così è a sentire parlare il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, che ormai ha lanciato la sfida a quello che in effetti nel deserto del centrosinistra è l’unico organo di opposizione in Sicilia: la magistratura contabile. Quella Corte dei Conti che indaga, apre fascicoli, contesta, rende pubblici report e documenti, striglia la Regione su spese folli e obiettivi di programmazione mancati, mandando su tutte le furie il presidente Schifani. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il piano di Schifani per depotenziare la Corte dei Conti in Sicilia

