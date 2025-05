Il petrolio chiude in calo a New York a 6120 dollari

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,58% a 61,20 dollari al barile. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in calo a New York a 61,20 dollari

Il gas chiude in lieve calo (-0,4%) a 35 euro al Megawattora

Il mercato del gas ha registrato un lieve calo, con il prezzo al megawattora che si attesta a 35 euro.

Il prezzo del gas chiude in calo a 35,05 euro

Il prezzo del gas segna un ribasso, chiudendo a 35,05 euro al megawattora ad Amsterdam, in calo dell'1,9%.

Petrolio: Wti +0,94%, chiude a 69,65 $/brl con calo scorte Usa e dazi contro Venezuela (RCO)

Si legge su ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 mar - Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 65 centesimi, lo 0,94%, chiudendo la seduta a 69,65 dollari al barile. A incidere sui prezzi, oggi, il calo ...

Il petrolio in calo a New York a 62,42 dollari

Come scrive ansa.it: Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,11% a 62,42 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...