Il padre delle gemelle Cappa e l’intercettazione su Vittorio Feltri che considera Stasi innocente | Ho un incontro con alcuni deputati per attaccarlo

Il settimanale Giallo ha rivelato intercettazioni che coinvolgerebbero l’avvocato Ermanno Cappa, padre delle gemelle cappa, e che lo vedrebbero considerare innocente Vittorio Feltri. Un incontro tra alcuni deputati è previsto per affrontare questa delicata vicenda, mentre Cappa, al momento non indagato, rimane al centro di un’accusa indiretta legata alle conversazioni intercettate.

Il settimanale Giallo ha rivelato il contenuto di alcune intercettazioni che vedrebbero coinvolto l’avvocato Ermanno Cappa, padre di Paola e Stefania – le gemelle, cugine di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 – che, al momento, non risultano indagate. In una conversazione telefonica intercettata poco dopo il delitto, Cappa – come riportato dalla rivista diretta da Albina Perri – avrebbe affermato: « Ho un incontro con alcuni deputati per attaccare Vittorio Feltri », avrebbe detto il legale alla moglie e alle figlie, scrive il Corriere della Sera. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Il padre delle gemelle Cappa e l’intercettazione su Vittorio Feltri (che considera Stasi innocente): «Ho un incontro con alcuni deputati per attaccarlo»

